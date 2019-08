Salvini verspottet Richard Geres Engagement für Flüchtlinge

Das Rettungsschiff Open Arms hat seit Tagen 121 Migranten am Bord. Italien und Malta verweigern dem Schiff allerdings die Einreise. Laut Amnesty International befinden sich auch 30 Kinder und Babys auf dem Schiff. Jetzt hat Hollywoodstar Richard Gere das Schiff besucht, mit den Flüchtlingen gesprochen und Nahrungsmittel verteilt.

Er machte noch einmal auf die Not der Menschen aufmerksam. "Bitte unterstützt uns hier bei Open Arms und helft diesen Menschen", so Gere in Videosequenzen, die er auf Twitter zeigt. Ein offener Hafen, wo die am Schiff ausharrenden Migranten an Land gehen könnten, sei nun das Entscheidende. "Das Wichtigste ist für diese Menschen nun, einen sicheren Hafen zu finden, von diesem Boot zu gehen, um ein neues Leben zu beginnen.“