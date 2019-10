"Sag nie NEIN zu einem Bub": Mutter teilt sexistische Tipps für Tanzabend

"Nicht mit meiner Tochter!!" – Ashlee Allen Fegan zeigte sich kürzlich in einem Posting auf Facebook empört. Auslöser für den Ärger der US-Amerikanerin: Ein "First Dance Kit", also eine Anleitung für den ersten Tanzabend, den die Tochter einer Freundin zuvor vom Gottesdienst mit nach Hause gebracht hatte.

Nägel lackieren, Lipgloss auftragen

Insgesamt sechs Ratschläge sind auf die DIN-A4-Zettel angeführt. Darunter der Tipp, sich anlässlich des Events die "Nägel zu lackieren", "ein bisschen Lipgloss aufzutragen" und "das Zähneputzen nicht zu vergessen".

Das Fass zum Überlaufen brachte für Ashlee Allen Fegan allerdings folgende Ausführung: "Vergesst bei der Auswahl eurer Outfits nicht den Dresscode. Ihr wollt bestimmt nicht, dass es euch peinlich ist, nach Hause zu gehen und euch umzuziehen. Und ihr wollt nicht, dass der Typ, der mit euch tanzt, sich unwohl fühlt, wegen des fragwürdigen Outfits, das Sie irgendwie gerechtfertigt haben."