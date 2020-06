Nach Grumpy Cat: Dicker Kater wird Kultfigur

Der neue Katzen-Superstar hört auf den Namen Norm und ist wohnhaft in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien. Er ziert nicht nur T-Shirts diverser lokaler Musikgruppen, er hat bereits mehr als 500 Facebook-Freunde – es gibt sogar Pendler, die auf dem Weg zur Arbeit extra aus dem Zug aussteigen, um Norm zu begrüßen.

Der rund 13 Kilogramm schwere Kater sorgte nun für Aufregung: Ein Unbekannter hatte ihn für ein trächtiges Katzenweibchen gehalten und in einem Tierheim abgegeben. Die Mitarbeiter erkannten Norm jedoch aufgrund seiner Facebook-Site. Ein freudiges Wiedersehen mit Norms Besitzerin Tyler Lopez war die Folge. Lopez ließ ihren Kater gleich mit einem Identifikationschip versehen. Und am 31. August wird in Sacramento ein Pubfest gefeiert, bei dem Norm der „Ehrenpräsident“ ist. Mit der Aktion sollen Spenden für das Tierheim gesammelt werden.

Tyler Lopez – die noch zwei weitere Katzen und einen Hund aus einem Tierheim zu sich genommen hat – hat Norm vor zwei Jahren gerettet. Bei der sportlichen jungen Frau hat der etwa sechsjährige Kater dank Diät und Fitnessprogramm bereits einiges an Gewicht verloren.