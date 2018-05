Meghan als brauner Schokokuss? Shitstorm für Süßwarenhersteller

Am Samstag gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle unter den Augen der Weltöffentlichkeit in Windsor das Jawort. Auch in den sozialen Medien war die Hochzeit das gesamte Pfingstwochenende über das dominierende Thema. Ein Hype, den auch der Süßwarenhersteller Storck, unter anderem für seine Schokoschaumküsse "Super Dickmann’s" bekannt, für sich nutzen wollte. Die Marketingaktion ging jedoch gewaltig nach hinten los.

Schaumkuss als Braut

Am Samstag veröffentlichte das Unternehmen auf der Facebook-Seite von Dickmann’s ein Bild von einem Schokoschaumkuss in einem weißen Hochzeitskleid. Dieser trägt einen Blumenstrauß in der Hand und eine Krone auf dem Kopf. Betitelt war das Bild mit "Ein Schaum in Weiß", daneben stand: "Was guckt ihr denn so ... wollt ihr heute etwa nicht auch Meghan sein?"