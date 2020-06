Roboter-Shuttle beendet 469-Tage-Mission

Am Wochenende kehrte das US-amerikanische Roboter-Raumschiff OTV-2 nach 469 Tagen zur Erde zurück. Das unbemannte Gefährt vom Typ X-37B erreichte am Samstag Nachmittag die Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Die erfolgreiche Landung markiert den Endpunkt einer mysteriösen Mission, die im März 2011 gestartet wurde. Damals wurde der Orbiter, der dem Space Shuttle ähnelt, allerdings nur ein Viertel dessen Größe erreicht, an Bord einer Atlas-V-Rakete in die Erdumlaufbahn geschossen. Die Rückkehr hätte ursprünglich nach 270 Tagen, im Dezember 2011 erfolgen sollen. Die Mission wurde aber aus unbekannten Gründen verlängert.