RobotChallenge 2012 mit "Air Race"

Seit der ersten Austragung der " RobotChallenge" 2004 mit nur sieben, noch sehr klobigen Robotern hat sich viel getan. "Eigentlich hat damals nichts funktioniert", blickte Organisator Roland Stelzer von der INNOC auf die Anfänge zurück. Mittlerweile sei vor allem ein starker Trend zur Miniaturisierung erkennbar. So treten in der " Nano Sumo"-Klasse Mini-Roboter mit einer Kantenlänge von nur 2,5 Zentimetern an.



Im Medaillenspiegel des Vorjahrs belegte Österreich mit zweimal Gold und dreimal Bronze hinter Polen und der Slowakei den dritten Platz. Den Titel gilt es in den Kategorien "Freestyle" und "Mini Sumo Deathmatch" zu verteidigen. Die RobotChallenge wird von der INNOC in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium veranstaltet.



Die RobotChallenge findet von 10. bis 11. März in der Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27 im ersten Wiener Gemeindebezirk statt. Zuschauer können an beiden Tagen ab 10.00 Uhr bei freiem Eintritt live die Wettkämpfe miterleben. Erstmals wird die Veranstaltung auch im Internet übertragen.