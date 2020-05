Riesen-Tablet Sony Tap 20 im Test

Akku

In der Verarbeitung sind Mängel erkennbar. Zwischen dem Display und dem erhobenen Rand sind Spalten sichtbar, ebenso wie zwischen dem schwarzen Rand und dem weißen Rand des Gehäuses. An einigen Stellen lässt sich das Display am Rand auch leicht eindrücken. Das beeinflusst zwar nicht die Funktion, lässt einen aber bezweifeln, ob das Gerät allzu vielen Belastungen stand hält.Ein Manko ist das insofern, da das Gerät ja portabel und auch für die Verwendung durch Kinder konzipiert ist – von denen einige nicht gerade für ihren sanften Umgang mit technischen Geräten bekannt sind.An der Rückseite gibt das Kunststoff-Gehäuse nach. Die Abdeckung in der Mitte, die den Zugriff zum wechselbarenerlaubt (die anderen Komponenten sind mit Zusatzklappen und Schrauben gesichert), wird nur durch Stifte in Gummidichtungen gehalten. Dadurch entstehen sichtbare Spalten, wenn die Abdeckung angebracht ist.

Durchaus gelungen ist der integrierte Ständer. Man muss schon sehr fest auf den Touchscreen tippen, damit sich der Winkel verstellt. Ein komplettes Umkippen ist fast unmöglich. Kleiner Nachteil: Das Display kann nicht 90 Grad zur Auflage stehen. Würde man den Tap 20 also etwa in Augenhöhe aufstellen, müsste man dem Standfuß mit einer Zusatzauflage nachhelfen, damit man wirklich frontal auf das Display blicken kann. Auch das Aufstellen in der Vertikalen unterstützt der Ständer nicht.

Flach machen

Klappt man den Ständer komplett ein, lässt sich der Tap 20 flach auf dem Tisch platzieren. So wird es entweder zum Mini-Surface-Tisch (gemeint ist der Touchscreen-Tisch von Microsoft/ Samsung) oder zum Maxi-Tablet. Durch die Gummierung am Standfuß und das hohe Gewicht des Tap 20 liegt das Gerät relativ rutschfest am Tisch oder Boden. Zwar lässt es sich noch bewegen aber ein unabsichtliches Schubsen vom Couchtisch ist in der flachen Platzierung kaum möglich.

Um das Tap 20 leichter tragen zu können, gibt es Vertiefungen an der linken und rechten Gehäuseseite, die gleichzeitig als Mulden für die Anschlüsse dienen. Mit 5,2 Kilogramm ist das Tap 20 nur bedingt transportabel, als Tragehenkel sollte man den Ständer nicht zweckentfremden.