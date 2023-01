Restaurant oder Netflix? Womit sich Singles selbst etwas Gutes tun

Es hebt die Stimmung, entspannt oder tut einfach gut: Sich selbst zu verwöhnen hat viele Vorteile. Und seien wir ehrlich: Wer sonst sollte es ĂŒbernehmen, auf uns zu schauen, wenn nicht wir selbst? Diese alte Weisheit scheinen sich die heimischen Singles zu Herzen genommen zu haben. Im Rahmen einer aktuellen Studie im Auftrag von ElitePartner.at wurden Österreichs Singles befragt, welchen persönlichen Luxus sie sich im Alltag trotz Krise bewusst gönnen.

Dabei stehen fĂŒr mehr als ein Drittel (36%) Restaurantbesuche an oberster Stelle und drei von zehn Singles (31%) leisten sich Streamingdienste wie Netflix, Spotify, Disney+ und Co. Mehr als ein Viertel (28%) geht nach wie vor gerne ins Kaffeehaus oder gönnt sich Urlaubsreisen (26%). Anstatt selbst in der KĂŒche zu stehen, genehmigen sich zwei von zehn Singles (22%) Take-Away oder Essensbestellungen und fĂŒr rund ein FĂŒnftel zĂ€hlen kleine Geschenke fĂŒr die Liebsten (21%), lange heiße Duschen oder BĂ€der (20%) oder Bio-Produkte (19%) zu ihrem persönlichen Luxus.

Frauen und MĂ€nner

Interessant ist: Frauen und MĂ€nner definieren ihren persönlichen Luxus durchaus unterschiedlich. Außer bei Restaurantbesuchen - diese firmieren bei beiden Geschlechtern auf Platz Eins. Unterschiedlich ist die Menge. 45 Prozent der MĂ€nner essen gern auswĂ€rts, im Vergleich aber nur drei von zehn (30%) Frauen. Weiters verzichtet ein Drittel der mĂ€nnlichen Singles (34%) nicht auf Streamingdienste (Frauen: 28%), ein FĂŒnftel (22%) holt sich neues Equipment fĂŒr Hobbys, wie etwa Sportbekleidung oder bestimmte AusrĂŒstung (Frauen: 9%) und 16 Prozent gönnen sich Markenprodukte bei Kleidung oder Taschen (Frauen: 10%).

Singles unter 30 leisten sich mehr

Je nachdem, welches Alter, gehen Singles auch unterschiedlich mit dem kleinen Luxus fĂŒr sich selbst um. Im Altersvergleich zeigt sich, dass sich vor allem Singles zwischen 18 und 29 Jahren persönlichen Luxus wie Essengehen oder Reisen gönnen: 44 Prozent der unter 30-JĂ€hrigen gehen weiterhin ins Restaurant (vs. 36% gesamt) und ein Drittel (33%) genehmigt sich Urlaubsreisen (26% gesamt). Weiters leisten sich jĂŒngere Singles verhĂ€ltnismĂ€ĂŸig öfter Freizeitabos, etwa bei Fitnessstudios, Kursen oder auch eine Xbox-Mitgliedschaft (23% vs. gesamt: 12%).

Am stĂ€rksten verzichtet die Altersgruppe der 40 bis 49-JĂ€hrigen. Sie schrĂ€nkt sich besonders bei Urlaubsreisen (16% vs. gesamt 26%) und Freizeit-Abos (6% vs. gesamt 12%) ein. Insgesamt sagt jeder FĂŒnfte in diesem Alterssegment, dass er oder sie keinen finanziellen Spielraum hat.

„EindrĂŒcke und Erfahrungen zu sammeln, nimmt vor allem bei Singles unter 30 Jahren einen bedeutenden Stellenwert ein. In einer Zeit geprĂ€gt von Coronapandemie, geopolitischen Konflikten und Inflation, sind Restaurantbesuche oder Urlaubsreisen zwar kostenintensiv, zeigen jedoch auch das BedĂŒrfnis nach Kontakt, Austausch und persönlichen Erlebnissen. Hingegen legen Singles zwischen 40 und 49 Jahren ihren Fokus oft auf den Beruf und nehmen sich weniger Zeit fĂŒr VergnĂŒgungen. Zudem haben viele bereits Kinder oder sind alleinerziehend und setzen ihre PrioritĂ€ten entsprechend anders“, so Diplom-Psychologin Lisa Fischbach von ElitePartner.