Zwischen Atlas und Sahara: Marokko, wie es nicht viele kennen

Schon eine Stunde nach Marrakesch windet sich die (fast immer) gut asphaltierte Straße auf den Tizi n’Tichka-Pass (2.260 Meter). Hier ist noch Ausflugsziel, Fossilienhändler (ohne echte Fossilien) und der Ausblick auf die Südseite, wo Marokko nicht mehr ein Land am Meer ist, sondern ein Land am Rande der Wüste. Wo nicht die alten Königsstorys die Touristen anziehen, sondern Kultur und Geschichte der Berber. Die nennen sich selber Amazir, was sich von frei ableitet, und das ist schon feiner als die Ableitung von barbar.

Hier liegen die Tausenden Kasbahs, jene Siedlungen und Festungen aus Lehm, einst Schutz- und Wohnanlagen. Sie kommen einem hier ständig unter, wenn auch in Varianten. Jene Anlage auf dem Hügel von Aït-Ben-Haddou ist so prächtig, dass man dort Historienfilme wie Gladiator drehte (und die UNESCO es zum Weltkulturerbe ernannte). Apropos: In Quarzazate, der ersten echten Stadt hinter dem Hohen Atlas, gibt es ein tolles Filmmuseum. Andere Kasbahs sind verfallen(d)e Lehmburgen.

Die Steine sind hier eher sandgelb und schon viel weniger kantig.