Die asiatische Singapore Airlines wurde bei den Awards zur weltbesten Fluggesellschaft 2023 gekürt. Damit hat die Airline in der 23-jährigen Geschichte der Awards bereits zum fünften Mal den Titel "Airline of the Year" gewonnen.

Der siebenmalige Gewinner der Auszeichnung "Fluggesellschaft des Jahres", Qatar Airways, landete auf Platz 2, ANA All Nippon Airways auf dem dritten Platz, Emirates auf dem vierten und Japan Airlines auf dem fünften Platz von mehr als 325 Fluglinien.

Was die 3 Sieger am besten machen

Platz 1 Singapore Airlines: dominierte bei den Auszeichnungen für die First Class und gewann die Preise für die weltbeste First Class, den weltbesten First Class-Sitz, den weltbesten First Class-Komfort und den ersten Platz als beste Fluggesellschaft in Asien.

Der handgenähte Ledersitz in der Ersten Klasse überzeugte mit einer bequemen Kopfstütze und weichen Rückenkissen, während die geschwungenen Trennwände für mehr Privatsphäre sorgen.

Das Leselicht kann auf die bevorzugte Intensität eingestellt werden: Wenn die Kabine abgedunkelt ist, schaltet sich das Umgebungslicht auf Knopfdruck ein, um den Sitz zu beleuchten und als Nachtlicht zu dienen.

Eine beeindruckende Auswahl von 1.800 Unterhaltungsmöglichkeiten, ein 24-Zoll-HD-fähiger persönlicher LCD-Monitor mit Bang & Olufsen-Kopfhörern mit Geräuschunterdrückung stehen in der Ersten Klasse ebenso zur Verfügung.