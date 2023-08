Wohin in den Urlaub: Berg oder Meer? Am besten beides

Und dieses Auswählen beginnt schon daheim, wenn die Partnerin oder der Partner an die Adria möchte, man selbst aber lieber in die Berge. Man ist also nachgiebig, wechselt jährlich ab – oder ist schlau: Denn oft lassen sich die Gegensätze verbinden. Etwa auf der Île de la Réunion. Der Tropfen eines französischen Überseegebiets im Indischen Ozean heißt übersetzt „Insel der Zusammenkunft“. Und bietet nicht nur Strände, sondern mit dem Vulkan Piton des Neiges („Schneegipfel“, 3.070 Meter) den höchsten Berg des Indischen Ozeans und Trekkingtouren inmitten exotischer Tier- und Pflanzenwelt.