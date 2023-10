Toskana: Wo sich Fuchs und „Bieber“ gute Nacht sagen

Wer Castelfalfi entdecken will, muss in einen abgelegenen Teil der Toskana. Nicht in den grell ausgeleuchteten, den mit den edlen Patina-Palazzi und ihren zypressengesäumten Auffahrten, den noblen Weingütern, Schickimicki-Seebädern wie Forte dei Marmi oder den überlaufenen Stadtperlen wie Florenz oder Siena. Castelfalfi ist weitgehend naturbelassen. Egal, in welche Richtung man blickt: Weites Land, Wälder, sanfte Hügel – und Stille. Selbst der Bestsellerautorin und Wahl-Italienerin Frances Mayes war Castelfalfi kein Begriff, obwohl sie in der Nähe, im dreißig Kilometer entfernten Volterra, einige Male aufgeschlagen war.

