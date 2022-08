Wo der Jetset heuer Urlaub macht und was dieser Luxus kostet

Privatparty in der Toskana

In einem Schloss in der Toskana feierte Burberry Chefdesigner Riccardo Tisci seinen Geburtstag. Mit dabei Topmodel und Busenfreundin Irina Shayk und Naomi Campbell.

An der Riviera, aber an der franz├Âsischen K├╝ste, weilen gerade andere Promis wie Leonardo DiCaprio mit seinem Freund Tobey Maguire. In St. Tropez n├Ąchtigen die richtig Reichen (und nicht immer Sch├Ânen) auf ihren Yachten, essen und feiern in exklusiven Beach Clubs wie dem Club 55 oder dem La Reserve Plage. Tagesliege f├╝r zwei Personen: 150 Euro. Eine Hauptspeise startet ab 30 Euro. Im Nikki Beach Club feierte NBA Spieler Magic Johnson mit Jennifer Lopez, im Club 55 h├Ąngt Kate Moss gerne ab.