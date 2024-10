Im Selbstversuch: Eisbaden und Wintertauchen am Attersee

Am 7. November laden KURIER Reise und Attersee-Attergau Leserinnen und Leser zum Abend „Eisbaden & Wintertauchen“ mit vielen Winter-Erlebnissen am Attersee. Neben einem ausführlichen Bericht vom KURIER-Selbstversuch gibt Eisbaderin Waltraud Ottet Einblicke in ihr „Ritual“, Tauchexperte Bocki vom Under Pressure Dive Center erzählt vom Wintertauchen. Angelina Eggl vom TVB Attersee-Attergau sagt, was der Wintertourismus in der Region bietet, dazu gibt es Snacks & Erfrischungen. Außerdem ist ein Eisbade-Wochenende am Attersee für 2 Personen im 4*-Hotel Haberl zu gewinnen (haberl-attersee.at).

KURIER reise.live | ATTERSEE: Do., 7.11., 18.30 bis 21 Uhr im „The Hoxton Vienna“ (1030 Wien, R. Sallinger Platz 1). Eintritt frei – nach rückbestätigter Anmeldung unter kurier-events.at/reiselive, Rückfrage: reise@kurier.at, Betreff „Attersee“