Wintersaison nach Lockdown: Hoteliers fordern rasches Aufsperren

Niederösterreich

Indes steht in vielen Regionen der Saisonstart an, etwa in niederösterreichischen Skigebieten. Der Jauerling (jauerling.at) öffnet am Freitagabend. Pistenvergnügen auf dem Semmering (semmering.com) gibt es ab Samstag. Mit Teilbetrieb steigt auch das Hochkar (hochkar.com) ein. Zu beachten sind die Covid-Regeln.

Kärnten

Auch die Kärntner Seilbahnen sperren nun der Reihe nach auf. Am Mölltaler Gletscher (moelltaler-gletscher.at) sind die Lifte bereits in Betrieb, die Gerlitzen (gerlitzen.com) folgt am Freitag, am Wochenende machen einige kleinere Skiorte auf, Bad Kleinkirchheim (badkleinkirchheim.at) und die Turrach (turracherhoehe.at) warten bis zum 8., das Nassfeld (nassfeld.at) bis 11. Dezember.