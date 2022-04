Wie Brixen Tradition und Urbanität verbindet

Der jüngere war leibhaftig in Brixen. Anno 1551 stellte das riesige Tier namens Soliman, das als Geschenk aus Spanien an den späteren österreichischen Kaiser Maximilian ging, eine nie da gewesene Attraktion in der Alpengemeinde dar. Die Gaststätte, bei der der Dickhäuter einkehrte, hieß danach „Elephant“, das Tier selbst wurde an die Mauer gemalt. Beides ist bis heute so geblieben.