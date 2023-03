Warum man in Ghana ein Dorf erleben sollte

Der Reisende sollte jedenfalls ein Dorf erleben. In Westafrika, das einst in unzählige Stammesgebiete geteilt war und erst postkolonial in Länder gepresst wurde, haben die Ethnien noch immer starke Bedeutung. So hat jedes Dorf seinen Chief, den Häuptling, und wird parallel zur staatlichen Struktur von einem Ältestenrat gelenkt. Im kleinen Dorf Liati Wote, gelegen im Volta District direkt an der Grenze zu Togo, kann man bei dem mit Glück eine Audienz erhalten. Denn hier ist man Gäste gewohnt: Vor Corona besuchten jährlich 15.000 Touristen das Dorf.

Denn Liati Wote hat nicht nur die in Ghana omnipräsente Offenheit und Freundlichkeit der Menschen zu bieten, sondern den unfassbar eindrucksvollen Wasserfall Tagbo Falls (in dem man eigentlich nicht baden darf, weil dort die Götter wohnen, aber der Chief sagt: „Naja okay“) und den Berg Mount Afadjato.