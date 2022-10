Von Van Gogh in die Gegenwart: Arles am Ufer der Rhone

Das LUMA-Licht zieht zudem weitere Kunst-Unternehmungen an: Der koreanische Künstler Lee Ufan, bekannt für seine meditativen, minimalistischen Installationen, eröffnete im Frühjahr ein eigenes Museum in einem Innenstadt-Palais und platzierte einige Werke entlang der „Nécropole des Alyscamps“: Diese Allee, die über Jahrhunderte als Begräbnisort diente und mit Sarkophagen aus teils römischer Zeit gesäumt ist, hatten schon van Gogh und Gauguin in Gemälden verewigt.

Die „Fondation Vincent van Gogh“ in der Innenstadt ruht sich ihrerseits nicht auf der Magnetwirkung des berühmten Malers aus: Unter ihrer Leiterin Bice Curiger, die 2011 die Venedig-Biennale kuratierte und 2013 dem Ruf in die Provence folgte, hat sich das Haus zu einem Kunstzentrum mit herausragendem Programm entwickelt. Dass die Überlagerung von lokaler Tradition und internationaler Strahlkraft auch für Reibungen sorgt, liegt auf der Hand – momentan sieht es aber so aus, als würde Arles dadurch vor allem gewinnen.