Ein Team um Wissenschafter hat nun das Alter von 148 Korallensteinen aus verschiedenen Bauwerken wie dem mutmaßlichen Königspalast mittels Uran-Thorium-Datierung bestimmt. Es basiert auf radioaktivem Zerfall von wasserlöslichen Uran-Isotopen (Varianten von Uran mit unterschiedlicher Masse) in unlösliches Thorium. Ersteres kann in Steinritzen eindringen und wird dort eingelagert, damit beginnt quasi die für den Forschern ablesbare Uhr zu ticken.

Verfall

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass der Baubeginn zwischen den Jahren 1055 und 1075 war", so Chuuan-Chou Shen. Anfang des 15. Jahrhunderts, und zwar mit dem Jahr 1411 wurde die Bautätigkeit eingestellt. "Unsere Studie zeigt also, dass der Bau von Nan Madol zwei bis drei Jahrhunderte früher stattfand, als bisher angenommen. Weil die Entstehung und das Auflassen der Stadt mit dem Aufstieg und Fall der Saudeleur-Dynastie verbunden ist, kam und ging auch diese eher als geglaubt. Mitverantwortlich für diese geschichtlichen Vorgänge seien wahrscheinlich Klimaänderungen durch die Variabilität der El Niño-Meeresströmungen in der Region, sowie ein Anstieg des Meeresspiegels durch Bewegungen in der Erdkruste.