Mit der Star Clipper entlang der Pazifikseite Panamas und Costa Ricas

Knallrote Tenderboote bringen nun die Passagiere für die nächste Reise Richtung Costa Rica an Bord. Beim Betreten des Schiffes wird der Kontrast noch deutlicher: Draußen die futuristische Wolkenkratzer-Skyline der Bankenmetropole Panama-City, drinnen Segel-Nostalgie wie im 19. Jahrhundert mit blank poliertem Teakholz, glänzenden Messingbeschlägen, plüschigen Salons und gediegenen Stilmöbeln.

Dann folgt das erste Sail-Away: Ankerketten klirren, Matrosen lösen am Vordeck Tauwerk, ziehen an Seilen oder führen sie behutsam um elektrische Winschen. Zentimeter um Zentimeter wächst weißes Tuch in den Himmel und bläht sich im Wind. Majestätisch setzt sich die Star Clipper im goldenen Abendlicht in Bewegung. Aus den Bordlautsprechern dröhnt Vangelis Filmmusik „1492 Conquest of Paradis“, Champagnerkorken knallen. Der Pazifische Ozean nimmt sanft schaukelnd den Großsegler in seine Arme. Da wird so manches Auge feucht.