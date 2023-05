Vanlife: Im fahrenden Wohnzimmer durch Europa

On the Road again: Einmal quer durch Südengland oder an den goldenen Klippen der Algarve entlang. Eine Runde um den Bodensee oder den Südwesten Finnlands erkunden. Wer im eigenen oder gemieteten Van unterwegs ist, liebt die Freiheit und das spontane Reisen. Und findet dabei die schönsten Orte, wo kein Hotel oder Haus steht. Manche haben für sich sogar eine dauerhafte, minimalistische Lebensform entdeckt. Fest steht: Wer sich für einen Urlaub oder eine längere Auszeit im Camper entscheidet, wagt sich in ein neues Abenteuer auf kleinem Raum. Inspiration finden all jene im Bildband Legendäre Trips mit dem Van in Europa, wo fünfzig schöne Routen vorgestellt werden.