Auf einem Katamaran in Kaisernostalgie schwelgen

Helga kommt per Rad und spricht so gut deutsch, dass man sie glatt für eine Berlinerin halten könnte. Nicht nur wegen ihres Vornamens. An diesem sonnigen Tag tritt sie in die Pedale, um uns ihre Heimatstadt Budapest zu zeigen. Wir schieben unsere Elektroräder vom Schiff runter auf das Dock an der Donau gleich unter der prächtig-verspielten Freiheitsbrücke aus dem 19. Jahrhundert und eilen ihr nach.