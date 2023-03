Tiefschnee-Safari im Nationalpark: Warum Gämsen keinen Pulverschnee mögen

Wir Wiener kommen mit diesen Niederösterreichern bekanntlich nur selten auf einen Nenner. Diesmal aber sind Hanna und ich gemeinsam enttäuscht. „Wenn es schon irgendwo ordentlich Schnee gibt, dann hier am Großglockner, hab’ ich mir zumindest gedacht“, erzählt die Mödlingerin über ihre Urlaubsplanung, „und jetzt haben wir zu Hause mehr Schnee als hier.“Winterlich weiß ist es ja an diesem Februartag in Kals am Großglockner, aber die Festmeter an Pulverschnee, die man als Flachländer aus dem Osten hier erwartet, gibt es nicht.

Die erste Spur

Doch an diesem Vormittag sind wir ohnehin nicht wegen des Schnees ausgerückt, sondern, um das zu finden, was er uns zu erzählen hat, wenn man die Piste hinter sich lässt und statt der Ski Schneeschuhe anschnallt. Ein paar Meter durch den Wald und schon kreuzt die erste Spur unseren Weg.