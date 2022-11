Tickets gewinnen: Reise-Foto-Messe für leidenschatliche Knipser

So oder so: Was wäre eine Reise ohne Fotos? Die Fotobranche präsentiert in der Event-Pyramide Wien Vösendorf Kameras, Zubehör, die neueste Technik und zeigt auch Fotoausstellungen von hervorragenden Fotografen. Heuer bespielen der Digitalstore Vienna sowie die Canon Academy gemeinsam mit der Wiener Fotoschule jeweils einen eigenen Vortragssaal und bieten Live-Shootings und Vorträge.

Tickets zu gewinnen

Zusätzlich zu den im Eintritt inkludierten Fachvorträgen gibt es zahlreiche kostenpflichtige Workshops und Seminare, die extra gebucht werden können. Die breite Palette reicht von Foodfotografie mit dem Smartphone von Cliff Kapatais über das Abenteuer Bergfotografie bis hin zum Einstieg in den Videoschnitt oder Lightpainting für Fortgeschrittene. Alle Informationen dazu finden sich unter: photoadventure.at/rahmenprogramm-2022.

Gewinnspiel: KURIER ReiseGenuss verlost für die Messe Photo+Adventure 3x2 Eintrittskarten. Mail mit Kennwort „Fotomesse“ bitte an: reise@kurier.at