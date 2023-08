Bei der neuerlichen Schließung in der Monsunzeit gehe es auch um die Sicherheit der Besucher, sagte Phaenoi. Denn die meisten Gäste kommen mit traditionellen Longboats von der Nachbarinsel Phi Phi Don. Bei Regen und hohem Wellengang sei es für die teils sehr alten Boote schwer, in der Bucht von Loh Sama anzulegen, von wo aus Besucher mittlerweile zu Fuß zur Maya Bay laufen. Phaenoi erklärte, der Strand werde von nun an jedes Jahr im August und September geschlossen.