Streik bei Fluglinien: Das sollten Reisende wissen - 3 Tipps

Ob Urlauber oder Geschäftsreisende: Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa müssen am Dienstag improvisieren. Ein weiterer Warnstreik bei dem Unternehmen in Deutschland führt seit Montagabend zu zahlreichen Flugstreichungen .

ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner gibt Tipps: " Erste Ansprechpartnerin für Informationen zum annullierten oder verspäteten Flug ist die Fluglinie selbst . Diese ist verpflichtet, Auskunft zu geben – bei Pauschalreisen ist auch der Veranstalter Ansprechpartner. Fluglinien bieten online oder telefonisch aktuelle und ausführliche Informationen über den gebuchten Flug und informieren die Passagier:innen teilweise auch direkt, z. B. via SMS."

Bei Verspätungen verlieren, laut einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, Flugpassagier:innen den Anspruch auf Ausgleichzahlung auch im Falle einer Verspätung, wenn sie nicht zeitgerecht am Flugsteig erscheinen – selbst wenn der Flug dann mehr als drei Stunden verspätet am Zielort ankommt – oder sie eigenständig einen Ersatzflug buchen, mit dem sie weniger als drei Stunden verspätet ihre Zieldestination erreichen.



Details zu den Passagier:innen-Rechten sowie ein Video gibt es unter www.oeamtc.at/passagier-rechte.