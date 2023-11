Städtetrip nach Porto: Es geht nicht nur um Wein und Essen

Der Blick am Morgen aus dem offenen Kabinenfenster über den ruhig strömenden Fluss scheint wie aus einem Traum der letzten Nacht. Am Ufer stapeln sich Reihen bunter Fassaden wie Bausteine übereinander, bis sie auf dem Hügel einen weißen Palast erreichen, den Sitz des Bischofs. So präsentiert sich das Altstadtviertel von Porto mit seiner Promenade Ribeira den Flussreisenden vor ihrer Abfahrt den Douro stromaufwärts.

Das Ablegen lässt sich kaum jemand der etwa hundert Gäste an Bord entgehen, vorne am Bug oder oben am Sonnendeck. Wenn der Kapitän das Schiff unter der imposanten, eisernen Fachwerk-Bogenbrücke Ponte Luis I. durchsteuert, staunen nicht nur die Passagiere, sondern auch unzählige Fußgänger an den Geländern. In weiten Kurven schlängelt sich der Douro durch die Vororte von Porto. Bald lichten sich die Häuserreihen an den Ufern, das Grün gepflegter Gärten ragt über die Mauern einzelner kleiner Gehöfte. Der Douro hat sein Bett in unzähligen Kurven durch den Norden Portugals gezogen. Einmal umarmt der Fluss mit einer engen Schleife eine Landzunge, an der Spitze ein feiner Sandstrand, ein gut besuchter Badeplatz.

Dann wieder wirkt der Douro wie ein langer See ohne Strömung. Schuld sind fünf Schleusen, die vor rund fünfzig Jahren errichtet wurden, um die Schiffbarkeit zu verbessern. Viele gefährliche Stromschnellen wurden beseitigt, außerdem dienen die Staustufen der Stromgewinnung. In der Schleuse von Carrapatelo wird das Schiff um rekordverdächtige fünfunddreißig Meter angehoben. Schon die Einfahrt bietet ein faszinierendes Schauspiel, wenn Kapitän Bernardino Pereira das achtzig Meter lange Schiff behutsam und präzise in die dunkle Schleusenkammer steuert, wobei zwischen Bordwand und Betonwänden nur eine Handbreit Platz bleibt. Schnell füllt sich das tiefe Becken mit Wasser, das Schiff wird gehoben und die Tore für die Weiterfahrt öffnen sich. Der Kapitän beschleunigt sanft und steuert in die Flussmitte, weiter stromaufwärts. „Das Fahren auf dem Douro ist mein Leben. Seit zehn Jahren bin ich von März bis November als Kapitän tätig, nur einen Tag pro Woche verbringe ich daheim bei meiner Familie.“