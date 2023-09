Portugal: Auf ein Glas Portwein im Douro-Tal

Schon die Römer sollen am Ufer des Douro Wein gepflanzt haben. An jenem Fluss, der in Spanien entspringt, den Norden Portugal durchquert und bei Porto in den Atlantik mündet. Die steilen, von Schiefer durchsetzten Hänge am Oberlauf des Flusses auf portugiesischer Seite bieten gute Voraussetzungen für den Weinbau.