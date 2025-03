Das ist das Flugangebot der Airlines für den kommenden Sommer

Austrian Airlines mit 127 Destinationen, darunter neu Lofoten, Edinburgh, Sylt und Burgas: Austrian Airlines bietet wieder saisonale Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio an. Zusätzlich stehen Boston, Chicago, New York, Washington, Montreal, Shanghai und Bangkok den Passagieren ganzjährig zur Verfügung. Austrian Airlines bedient in Wien eine Flotte von 68 Flugzeugen, darunter zwei topmoderne neue Boeing 787 Dreamliner.

Ryanair bedient mit einer Flotte von 18 Flugzeugen über 80 Ziele ab Wien: Ryanair bietet in den Sommermonaten über 80 Destinationen ab Wien an: Neu etwa Salerno, zwei Mal wöchentlich geht es direkt in die süditalienische Stadt an der Amalfi Küste. Weitere Frequenzaufstockungen bietet die Airline zu 16 aufregenden Sonnen- und Städtereisezielen wie etwa nach Faro, Palma de Mallorca, Olbia und Dublin.

Wizz Air fliegt 26 Destinationen mit fünf stationierten Flugzeugen in Wien an: Wizz Air nimmt im Sommer zwei neue Ziele auf: Ab 15. Juni fliegt die Airline Tuzla in Bosnien neu an und ab 1. August wird Sibiu in Rumänien bedient. Im Sommer bietet Wizz Air außerdem erhöhte Frequenzen zu den Destinationen Tel Aviv, Chania, Chisinau, Barcelona, Malaga, Amman und Cluj an.

Scoot: Neue Direktverbindung nach Singapur: Singapurs Low-Cost-Carrier Scoot hebt ab Juni 2025 erstmals aus Wien ab und fliegt dreimal wöchentlich direkt nach Singapur. Bedient wird die Strecke mit einer modernen Boeing B787-8 (Dreamliner). Der Flughafen Wien ist damit direkt an den Singapore Changi International Airport angebunden und die Weiterreise zu zahlreichen Zielen in Südostasien noch besser möglich.

Condor: Stationierung eines Flugzeuges und neue Direktverbindung nach Frankfurt: Die deutsche Fluglinie Condor stationiert Ende März ein Flugzeug in Wien und hebt täglich nach Frankfurt ab. Weiterhin fliegt die Airline zu den beliebten Ferienzielen Palma de Mallorca, Kos und Rhodos. Mit der neuen Flugverbindung nach Frankfurt schafft Condor zusätzliche Umsteigemöglichkeiten und Destinationsangebote auf der Kurz- und Langstrecke für Reisende.

EasyJet kehrt nach Wien zurück: Neue Verbindung nach Mailand-Linate: In Kürze verbindet EasyJet neu Wien mit Mailand-Linate. Geflogen wird täglich mit einem hochmodernen Airbus-A320. Die britische Airline hat ihre Wien-Flüge im März 2020 pandemiebedingt eingestellt und kehrt damit an den Flughafen Wien zurück.

Saudia nimmt Verbindung wieder auf und Air Albania fliegt neu nach Wien: Saudia verbindet ab April drei Mal wöchentlich Wien wieder mit Jeddah in Saudi-Arabien. Seit Februar ist mit Air Albania eine neue Airline in Wien vertreten. Albaniens Flag-Carrier fliegt zwei Mal wöchentlich nach Tirana.