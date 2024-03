Skifrühling mit dem Pistenbutler auf der Turracher Höhe

Auf der Turracher Höhe , dem Plateau zwischen der Steiermark und Kärnten, gehen die Uhren etwas langsamer. Die Feriengäste wandern oder langlaufen gemütlich rund um den See. Einige schieben Kinderwägen vor sich her, andere werden von ihren Hunden begleitet. Im Kaffeehaus auf der Terrasse des Seehotels Jägerwirt sitzen Gäste in der Sonne und beobachten das bruegelsche Treiben auf dem zugefrorenen See und die Skifahrer auf den verschneiten Bergen, die den Turrachsee einrahmen.

In der Talstation der Kornockbahn wartet Christian Weinländer im stilvollen Outfit auf seine Gäste. Heute steht die exklusive „Erkundungstour des Skigebiets“ auf dem Programm. Der Kärntner zeigt die besten Abfahrten, die schönsten Panoramablicke und erzählt Geschichten über die Region. „Wir steigen in der Steiermark in den Sessellift ein und am Gipfel in Kärnten wieder aus.“