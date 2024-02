Mit dem Kaiser Franz Klammer auf die Piste in Bad Kleinkirchheim

Treffpunkt in der Talstation der Kaiserburgbahn um halb sieben Uhr in der Früh. Es ist noch stockdunkel. Mit Kaffee und Kipferl werden die Sinne der zwanzig Feriengäste, die das „Ski vor 9“-Event mit Franz Klammer gebucht haben, geweckt. Der Kaiser tritt auf – im karierten Holzfällerhemd. „Grias eich“, locker, authentisch und freundlich lächelnd grüßt er in die Runde. Nichts wirkt aufgesetzt beim siebzigjährigen Kärntner, der mit fünfundzwanzig Weltcup-Abfahrtssiegen immer noch den Rekord hält.

© Gurmann Maria Der Original-Skianzug von Klammer, mit dem er 1976 die olympische Abfahrt gewann

„Viele Skifahrer in meinem Alter bekommen den Skitag mit mir als Geschenk“, erzählt Klammer auf der zwanzigminütigen Fahrt in der Gondel auf die Kaiserburg. Der Lift wird extra für die Early-Morning-Skifahrer in Betrieb genommen. Für alle anderen beginnt der Skitag erst um neun Uhr. Wir fahren dem Sonnenaufgang auf 2.005 Meter entgegen.

Dem Kaiser davonfahren Seit Franz vier bis fünf Mal pro Saison mit Gästen die Frühschicht übernimmt, ist Birgit dabei. Dafür nimmt sich die Villacher Juristin jedes Mal einen halben Tag frei. „Ich bin die Einzige, die sich traut, vor dem Klammer auf einem unverspurten Hang loszufahren. Das ist eigentlich eine Todsünde“, sagt sie stolz. Franz lacht: „Du haust mir mein ganzes System z’amm. Wir brauchen Disziplin bei dem ganzen Haufen.“

Anreise

Mit der Bahn von Wien nach Villach oder Spittal Millstättersee, mit dem Bahnhof-Shuttle – Last-Mile-Service – direkt bis zur Unterkunft.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet 62 €, für Kinder 31 €

103 Pistenkilometer und 24 Bahn- und Liftanlagen gibt es in Bad Kleinkirchheim

Mit den Schneeschuhen in Begleitung eines Biosphären-Rangers durch die verschneite Idylle von St. Oswald und den Nockbergen stapfen.

Leihausrüstung: 10 €, Teilnahme: 19 €, mit Sonnenschein-Card keine Gebühr.

Tel. +43 4240 8212

Jeden Mo. und Fr., begleitet mit Guide, 18 € Erwachsene, 10 € Kinder. Rodelverleih vor Ort. Jeden Do. Nachtrodeln mit Ripperlabend auf der Unterwirthütte, 30 € Erwachsene, 15 € Kinder. Anmeldung:

Tel. +43 4240/8472

Der ganze Haufen sind maximal fünfzig Teilnehmer. „Wir versuchen, alle gemeinsam zu fahren. Sollten einige nicht mitkommen, haben wir Skilehrer dabei, die mit den Langsameren fahren. Dann fahre ich einmal mit der besseren Gruppe und dann mit der schwächeren“, erklärt Franz. Die meisten sind aber Könner und wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Während Klammer locker im zügigen Tempo die 3,2 Kilometer lange Weltcupabfahrt hinunterschwingt und nur ein Mal einen kurzen Stopp macht, kommen selbst geübte Hobbyskifahrer ins Schwitzen. Das Gefühl, in die frisch präparierten Pisten die ersten Carvingspuren ohne Gedränge ziehen zu können, ist beglückend. „Was für ein Skitag!“, jubelt Herbert, der extra für dieses Erlebnis aus Frankfurt angereist ist. Angelika Holender ist genauso begeistert. „Ich schwinge lieber über die Pisten als übers Tanzparkett“, scherzt die Frau des ehemaligen Direktors der Wiener Staatsoper.

Es gibt noch Restplätze für „Ski vor 9" mit Franz Klammer am 13. 2. 2024. Start ist um 6.45 Uhr bei der Talstation Kaiserburgbahn. 195 €/p. P. , inkl. 2-Std.-Skipass, Aufwärm-Frühstück im Tal und Brunch auf 2.019 Meter. Infos: badkleinkirchheim.at, Tel. +43 4240 8212

Bergbrunch Im Restaurant Kaiserburg knistert schon das Holz im offenen Kamin, wenn die Klammer-Truppe nach zwei Stunden Tempofahrt mit brennenden Wadeln einkehrt. In einer riesigen Eisenpfanne röstet die Wirtin Zwiebeln und Speck für die Eierspeis. Das Buffet ist eröffnet. Die Skilegende ist nahbar, nimmt sich Zeit für Autogramme, Fotos und signiert Helme und Flachmänner. Grantig schaut er nie. Ein Profi eben.

© Gurmann Maria Brunch auf der Kaiserburg: Eierspeis mit Speck und Zwiebeln frisch aus der Pfanne

Und er sorgt für gute Stimmung. „I bin a Hütt’n-Hocker“, sagt er. Seine Töchter Sophie (36) und Stephanie (31) gaben ihrem Papa als Kinder „Sepp-Verbot“. Das sind die zwei Hüttenwirte, die Sepp heißen und bei denen Klammer gerne lange Skipausen einlegte. Als Opa ist er heute am liebsten mit seinen Enkelsöhnen Felix (5) und Alexander (3) – „die rasen schon wie der Blitz“ – auf den Pisten. „Die Familie ist mein Anker. Ob früher die Familie in Mooswald oder jetzt die Eva und die Kinder. Da bin ich nicht der Kaiser, sondern der Franz, der Papa und der Opa.“

© Gurmann Maria Nach der Skirunde bei Sonnenaufgang signiert der Olympiasieger auf der Kaiserburg Flachmänner, Helme und Autogrammkarten.

Tipps von Franz Klammer Nur noch bei Schönwetter zieht es ihn auf die Pisten. Oder wenn ihn Hobbyskifahrer privat buchen, egal ob am Arlberg, in Südtirol oder in Kanada. „Wer sich Heliskifahren leisten kann, dem sind 10.000 Euro pro Tag für mich auch schon wurscht. Ich bin am Markt!“, resümiert der Kaiser und macht dann doch noch Werbung für seine Heimat.

© Gurmann Maria Schneeschuhwanderung im Biosphärenpark Nockberge. Ranger Markus erzählt über Flora und Fauna, Tierspuren, Lawinenmaßnahmen und Schneebeschaffenheit

„Aber ihr solltet lieber bei uns in den Nockbergen bleiben, rodeln oder drüben in St. Oswald wandern gehen.“ Das Traktortaxi, das auch die Rodeln transportiert, führt die Gäste am Abend im Anhänger auf den Berg. Die Fahrt vom Kärntnerhof in Bad Kleinkirchheim dauert ca. 20 Minuten. 4,5 Kilometer geht es dann auf der beschneiten Rodelstrecke auf dem Schlitten, ausgestattet mit eigener Beleuchtung, talwärts.

Ein bissl Tempo rausnehmen, mit einem Ranger durch den Biosphärenpark auf Schneeschuhen geführt und dabei über Lawinenkunde, Tier und Pflanzenwelt informiert zu werden, „ist die beste Art zu entschleunigen“, versichert der begeisterte Golfspieler (Handicap 10) und sagt zum Abschied: „Beim Skifahren geht’s bergab, beim Golfen bergauf.“

© Gurmann Maria Bad Kleinkirchheim, Nachtrodeln.

A wie Apres-Ski: Weitere Tipps

© Gurmann Maria Auf der beschneiten Rodelstrecke geht es auf dem Schlitten, ausgestattet mit eigener Beleuchtung, talwärts.

Ausflugstipp Nachtrodeln Das Traktortaxi, das auch die Rodeln transportiert, führt die Gäste am Abend im Anhänger auf den Berg (20 Minuten), 4,5 Kilometer geht es dann auf beleuchteten Schlitten talwärts. Jeden Mo. und Fr., 18 € Erwachsene, 10 € Kinder. Rodelverleih vor Ort. Anmeldung: Tel. +43 4240/8472

© Gert Perauer Nach dem Ski fahren aufwärmen in der Therme von Bad Kleinkirchheim.

Ausflugstipp Thermen

Gleich zwei Thermen laden in Bad Kleinkirchheim ein, in das Heilwasser einzutauchen, das beständig aus dem Inneren der Nockberge strömt. Thermal Römerbad (26,50 €/ 3 Std., mit Sauna 43,50 € ) und Therme St. Kathrein (25 €/ 4 Std., 32 € mit Sauna). therme-kathrein.at, badkleinkirchheim.at

© Gurmann Maria Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim.

Übernachten Hotel Trattlerhof

„Jedes Hotel in Bad Kleinkirchheim hat seinen eigenen Stil“, sagt Jakob Forstnig, Besitzer des Trattlerhofs in fünfter Generation. „Wir sind einer der traditionellen Betriebe.“ Ab 9. 3. 2024 30 % Ermäßigung auf den Skipass (ab 3 Tg.) + 1 Thermeneintritt gratis. Zimmer ab 126 € p. P./N. trattlerhof.at