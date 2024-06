Sommerzeit ist Urlaubszeit? Und wenn es um Reisen geht, dann suchen wir vor allem eines: Entspannung, Abwechslung, das Eintauchen in fremde Kulturen. All das ist aber nur möglich, wenn es eine sichere Grundlage gibt, sprich: der Urlaub lässt sich nur dann wirklich genießen, wenn man sich keine Gedanken über Kriminalität auf den Straßen oder eine instabile politische Lage im Land, das man für seine Auszeit auserkoren hat, machen muss. Erst dann wird die Reise nicht nur unvergesslich, sondern auch sorgenfrei.

Wo kann man sich in Europa im Urlaub sicher fühlen? Um all jene, die vom Fernweh geplagt werden, zu unterstützen, gibt es immer wieder Studien und Experten-Rankings, welche die sichersten Reisedestinationen des Jahres vorstellen. "Global Citizens Solutions" beispielsweise nannte nun die zehn sichersten Länder in Europa. Dafür wurden die Länder anhand unterschiedlicher Kriterien miteinander vergleichen, herangezogen wurde unter anderem der Global Peace Index (erstellt von einem internationalen Experten-Gremium).

© Foto von Matthias Mullie auf Unsplash Kroatien

Platz 10: Kroatien Kroatien hat als Urlaubsdestinaton in den vergangenen Jahren an enormer Bedeutung gewonnen. Geschätzt werden von Urlaubern nicht nur die malerischen Inseln, die atemberaubenden Wasserfälle und die historisch interessanten Ruinen, sondern auch die vermittelte Sicherheit, die natürlich auch aufgrund des steigenden Tourismus gestiegen ist. Die politischen Unruhen in Kroatien sind gering, die Kriminalitätsrate ebenso Eine Studie ergab, dass sich Touristen in Kroatien äußerst sicher fühlen, wenn sie nachts alleine unterwegs sind – und zwar nicht nur Männer, sondern auch Frauen.

© Getty Images/iStockphoto / wmaster890/IStockphoto.com Finnland

Platz 9: Finnland Generell genießen die skandinavischen Länder den Ruf, sehr sicher zu sein und einen hohen Lebensstandard zu bieten. Sowohl das Sozial- als auch das Bildungssystem Finnlands gehören zu den besten weltweit. Auch hier ist die Kriminalitätsrate extrem gering – vielleicht auch deshalb, da Finnland regelmäßig Rankings, in denen es um die glücklichsten Länder der Welt geht, die vordersten Plätze belegt. Ob es (auch) an den wunderschönen, magisch anmutenden und beruhigend wirkenden Polarlichtern sowie den idyllischen grünen Landschaften liegt? Weiblichen Touristen, die alleine reisen, sei Finnland besonders empfohlen: Beim "Women Peace and Security Index 2022" belegte das Land den hervorragenden zweiten Platz.

© Unsplash Anthony Delanoix Tschechien

Platz 8: Tschechien Vor einigen Jahren wurde die Sicherheit in Tschechien von Experten zwar noch als etwas besser eingestuft, trotzdem gehört dieses beliebte Reiseziel nach wie vor zu den sichersten Ländern Europas – dank einer anhaltenden politischen Stabilität, einer niedrigen Kriminalitätsrate, einem hohen Engagement in Sachen Meinungsfreiheit und Menschenrechte sowie einem Wirtschaftssystem, das sehr wenig von Spannungen zwischen den einzelnen Gesellschaftssichten geprägt ist. Auch praktisch zu wissen: das öffentliche Verkehrssystem Tschechiens gilt als sehr sicher sowie zuverlässig. Zudem ist das Aufkommen von Naturkatastrophen in diesem Land sehr niedrig.

© Foto von Sven auf Unsplash Schweiz

Platz 7: Schweiz Es ist wohlbekannt: Die Schweiz ist nicht nur politisch neutral, sondern gehört auch zu den wirtschaftlich wohlhabendsten Nationen der Welt. Auch viele der Schweizer Banken gehören zu den sichersten der Welt. Aber Geld ist nicht alles. Dank der dauerhaften Neutralitätspolitik sorgt die Schweiz seit jeher für politische und soziale Stabilität in der Bevölkerung. Interessant und durchaus komplex: Obwohl die Schweiz eine der international niedrigsten Kriminalitätsraten aufzeigt, verfügt eine außergewöhnlich hohe Anzahl der Staatsbürger eine eigene Schusswaffe.

© Foto von Mikita Karasiou auf Unsplash Slowenien

Platz 6: Slowenien Slowenien erweist sich sowohl in Sachen niedriger Kriminalität, medizinischer Sicherheit als auch einem sehr ausgebauten Straßennetz als vorbildlich. Die Einwohner sind als äußerst fremden- und gastfeundlich bekannt und stets bereit, wenn man sie um Hilfe bittet. Das Land bietet sowohl für Liebhaber von Städtereisen, als auch Fans von malerischen Naturkulissen ein breites Angebot. 2016 erhielt Ljubljana den Titel "Grüne Hauptstadt Europas" – dank autofreiem Stadtzentrum, weitläufigen Grünflächen und dem Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und Naturschutz.

© Foto von Ricardo Resende auf Unsplash Portugal

Platz 5: Portugal Ähnlich wie die Schweiz zählt auch Portugal aufgrund der politischen Neutralität und der sehr niedrigen Kriminalitätsrate zu den sichersten Reisezielen Europas – und auch zu den beliebtesten, denn auf Touristenmassen sollte man sich in Portugal gewöhnen. Ablehnend reagieren die Portugiesen auf die Gäste aber nicht, im Gegenteil: sie sind gesellig, offen und hilfsbereit. Die portugiesische Regierung hat bereits tausende ausländische Staatsangehörige mittels dem "Portugal Golden Visa Programm" willkommen geheißen.

© Foto von Willian Justen de Vasconcellos auf Unsplash Österreich

Platz 4: Österreich Wieso in die Ferne reisen, wenn es auch vor der eigenen Haustür schön sein kann – und ebenso sicher? Experten nennen als Grund, wieso Österreich als äußerst sicheres Reiseziel gilt, vor allem die seit 1955 bestehende Neutralitätsklausel. Da Österreich zudem ein wohlhabendes Land ist, sind die Investitionen in die Bekämpfung von Kriminalität sowie in die medizinische Versorgung groß. Auch wenn die Wiener international als "grantig" verschrien sind, werden Österreicher für ihren Charme und ihre Gemütlichkeit geschätzt.

© Foto von Kristel Hayes auf Unsplash Irland

Platz 3: Irland Im Global Peace Index belegt Irland Platz 3. Zudem ist das Land auf dem achten Platz des "Human Development Index der Vereinten Nationen" zu finden. Auch wird es unter den Tp 20 des "Women Peace and Security Index" gelistet. "Irland verkörpert einen globalen Standard an Exzellenz", schreibt "Global Citizens Solutions" deshalb zurecht. Nicht nur die Gastfreundlichkeit, die vielfältige Kultur und die atemberaubenden Landschaften, auch der außergewöhnlich hohe Sicherheitsstandard macht Irland zu einem äußerst beliebten Reiseziel – und das zu allen Jahreszeiten. "Global Citizens Solutions" erwähnt außerdem die sehr niedrige Körperschaftsteuer Irlands. Vielleicht trägt ja auch diese zur hohen Zufriedenheit im Land bei.

© Foto von Ava Coploff auf Unsplash Dänemark

Platz 2: Dänemark Egal, ob es um Lebensqualität, Gesundheitsversorgung, Bildung oder Sicherheit geht: Dänemark belegt in so gut wie allen Länder-Rankings einer der vorderen Plätze. So stuft der "Global Peace Index" Dänemark als zweitsicherstes Land der Welt ein, im "Women Peace and Security Index" belegt es den vierten Platz, im "Safety Persecption Index" wird Dänemark immerhin unter den Top 20-Ländern weltweit gelistet. Die Hauptstadt Kopenhagen rangiert im "Economist Intelligence Unit's Safe Cities Index" auf Platz 8. Besonderes die Nennung im "Safety Perception Index" deutet darauf hin, dass sich die Bürger Dänemarks in fünf Schlüsselkategorien sehr zufrieden fühlen: Gewalt, Gesundheit, Arbeitsplatz, persönliche Sicherheit und Umgebung.

© Foto von Robert Lukeman auf Unsplash Island

Platz 1: Island Bereits seit 2008 belegt der nordische Inselstaat Platz 1 im "Global Peace Index". Island zeichnet sich durch eine sehr niedrige Kriminalitätsrate, einer minimalen Korruption, einer eng zusammenhaltenden Gemeinschaft innerhalb der Bevölkerung sowie einer robusten wirtschaftlichen sowie politischen Stabilität aus. Das Land ist das einzige Mitglied der NATO ohne eigene Streitkräfte, es gibt lediglich eine Küstenwache sowie eine kleine Einheit für Kriseneinsätze. Island ist im "UN's Human Development Index" sowie im "Women Peace and Security Index" auf dem dritten Platz zu finden. Laut dem "World Happiness Report" ist Island die drittglücklichste Nation der Welt. Diese tief empfundene Zufriedenheit strahlen die Bewohner auch aus, was sich mühelos ebenso auf die Touristen überträgt. In Island kann man Herz und Seele sorgenlos baumeln lassen.