Arlberg bis Gailtal: 5 Tipps für den Winterurlaub in Österreich

Vom 5. bis 15. Dezember 2024 lädt das „ Weltgourmetdorf“ Lech zum Arlberg Weinberg . Wenn sich die internationale Wein-Elite sowie Gourmets aus aller Welt im bekannten Skiort ein Stelldichein geben, ist Genuss auf höchstem Niveau garantiert. Heuer dreht sich alles um die Rolle des Wassers in Zeiten des Klimawandels beim Weinbau. Natürlich kommt auch feine Kulinarik, sowohl alpin als auch international, nicht zu kurz. Beim Hospiz Alm Fondue- & Winzerdinner treten erstmals Sauvignon Blanc und Chardonnay in ein direktes vinophiles Duell.

Ideal für Skifans, die mal einen Alpinski-Rasttag einlegen und die unberührte Natur im Süden Österreichs genießen wollen. Winterwandern wird immer beliebter. In Osttirol warten dazu über dreißig beschilderte Winterwander-Wege mit insgesamt rund 170 Kilometern Länge zwischen den Lienzer Dolomiten und Hohen Tauern auf Fans des Winterwanderns. Und das in glasklarer Luft inmitten der traumhaften Kulisse von 266 Dreitausendern. Kartitsch im Gailtal ist übrigens das erste zertifizierte „Winterwanderdorf Österreichs“.

Wird immer beliebter, auch in Österreich: Winterwandern

„Bambini on skis“ und Sekt-Rallye: Ski amadé

Österreichs größter Skiverbund investiert kontinuierlich in Innovationen und Qualität. Vom XXL-Sonnenskilauf mit Snow Vibes, neuen Seilbahnen und optimierter Beschneiungstechnik ist man für den kommenden Winter bestens gerüstet. Und mit „Bambini-, Juniors- & Teens on Skis“ werden spezielle Kurse mit extra ausgebildeten Skilehrern angeboten. Und auf die Eltern wartet als Krönung ihres Skitages ein besonderer Einkehrschwung bei „Sekt Austria im Schnee“ mit einer Vielfalt der besten Sekt-Produzenten des Landes.

Galtür wird wieder zum Langlaufmekka: Paznaun

Die vierten Nordic Volumes verwandeln Galtür vom 27. bis 29. März 2025 in das Zentrum des Langlaufsports. Hier messen sich Nachwuchstalente, Freizeitläufer und Spitzenathleten in spannenden Wettkämpfen und setzen die achtzig Loipenkilometer rund um Galtür perfekt in Szene. Auf dem Programm stehen die FIS gewerteten offenen Langlaufrennen „Nordic Sprint Race“ und „Cross Country Climb“, eine Expo sowie für den Nachwuchs ein Kids & Juniors Race samt Langlaufcamp. Anmeldungen sind ab sofort möglich.