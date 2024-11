Erhabene Schlösser und eindrucksvolle Burgen haben immer wieder große Künstler inspiriert: So diente etwa das deutsche Schloss Neuschwanstein Walt Disney als Vorlage zu seinem Cinderella Märchenschloss, das rumänische Schloss Bran hat Bram Stoker zu „Dracula“ angeregt und Château Chillon am Genfer See Lord Byron zu seinem Gedicht „Der Gefangene von Chillon“ animiert. Doch beim Schloss Lichtenstein in Baden-Württemberg lief es einmal anders herum. Und das hat mit drei Wilhelms zu tun. Obwohl man beim filigranen Anwesen auf der Schwäbischen Alb, das direkt aus dem Kalkstein gewachsen zu sein scheint, schnell annimmt, es habe bereits im Mittelalter hier gethront, so ist es in Wahrheit noch keine zweihundert Jahre alt.

Ein Schloss wie im Roman

Im Jahr 1826 veröffentlichte zunächst der deutsche Schriftsteller Wilhelm Hauff seinen historischen Roman „Lichtenstein“. Der Star der mittelalterlichen Geschichte – neben dem verarmten Adeligen Georg und Herzog Ulrich – war das märchenhafte Schloss: „Wie das Nest eines Vogels auf die höchsten Wipfel einer Eiche oder auf die kühnsten Zinnen eines Turmes gebaut, hing das Schlösschen auf dem Felsen“, beschrieb es Wilhelm Hauff. Doch jene, die von Hauffs Beschreibung berührt, den Lichtenstein erklommen, wurden schwer enttäuscht, bot sich ihnen zwar ein wunderbarer Ausblick, aber auf dem Gipfel nur eine verfallene Ruine.