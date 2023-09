„Das Schloss ist ein Geheimtipp – und war immer schon ein Kraftort“, sagt „Schlossherrin“ Carolin Walker, und sie hat recht. Samt seinem Park voll alter Bäume, liebevoll arrangierter Gartenmöbel und Skulpturen ist das Schloss Ebenau im Kärntner Rosental ein verzauberter Ort, an dem man die Zeit vergessen könnte. Das Renaissancegebäude, dessen Geschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, liegt abseits touristischer Trampelpfade in Weizelsdorf. Auf dem Weg nach Italien oder bei einem Abstecher vom Wörthersee (mit Voranmeldung) am Wochenende ist es gut erreichbar.