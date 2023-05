Schladming: Familienurlaub ist immer Reizüberflutung

Der Respekt ist ihm ins Gesicht geschrieben, so lustig das Kajaken auch ist. Aber erstens wackelt das Ding und zweitens sitzt der neunjährige Valentin zum ersten Mal darin. Sein Vater lächelt ihm motivierend zu, kämpft aber selber und ahnt schon, dass es nur mehr zehn Minuten dauert, bis der Sohn das Gerät besser im Griff hat als er selbst. Das war schon gestern beim Mountainbike so, es wird auch morgen beim Mountain-Gokart so sein, aber das weiß Papa noch nicht.