Die legendäre Anna Sacher hat nur ein Hotel besessen, und das war in Wien. Daraus ist mittlerweile ein Familienunternehmen geworden, zu dem neben dem Wiener Sacher auch eins in Seefeld/Tirol und eins in Salzburg gehören. Sie alle tragen nicht nur den Namen, sondern auch die Handschrift der Frau Sacher, sind geprägt von ihren Qualitätsstandards und einer einzigartigen Atmosphäre. Und weil gerade Festspielzeit ist, besuchen wir den Salzburger Luxustempel.

In bester Gesellschaft

Womit wir uns in bester Gesellschaft befinden, denn das am Ufer der Salzach gelegene 5* Superior-Hotel ist die Festspielunterkunft schlechthin. Sowohl betuchte Festspielbesucher, als auch die Stars des bedeutendsten Klassikfestivals der Welt kehren in dem mehr als 150 Jahre alten Hotel ein. Im Gästebuch finden sich die Namen der Festspielgründer Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss wie auch die heutiger Prominenz, die sich im Sacher „wie zu Hause fühlt“, darunter die Opernstars Anna Netrebko, Plácido Domingo, die Dirigenten Riccardo Muti und Christian Thielemann. Als Anne-Sophie Mutter einmal eincheckte, wollte ihr ein neuer Page die Geige aufs Zimmer bringen, doch das war ausgeschlossen, denn die Virtuosin gibt das wertvolle Instrument nicht aus der Hand. Wie in Wien wohnte Marcel Prawy natürlich auch im Salzburger Sacher, das er stets mit zahlreichen Plastiksackerln betrat.