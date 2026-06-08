Hotel-Duell in Salzburg: Sheraton Grand gegen Arthotel Blaue Gans

Ein Ausflug nach Salzburg geht immer. Aber in welchem Hotel schlafen? Die Kurier Freizeit stellt mit dem Sheraton Grand und dem Arthotel Blaue Gans zwei unterschiedliche Hotels vor.

Sheraton Grand Salzburg

Es sind nur elf Gehminuten vom Hauptbahnhof zu diesem Luxushotel beim Mirabellgarten. Dort sorgen rund um die Uhr achtzig Mitarbeiter für erstklassigen Service und hohe Gästezufriedenheit. Gemanagt wird das Haus von der US-Kette Marriott (Eiswürfel-Spender auf jedem Stockwerk), für die österreichische Note sorgt die Hotel-Familie Winkler: klassisch, mit lokalen Akzenten. Die Zimmer sind rot-weiß gehalten, mit Mustern, die an Schneeflocken erinnern, hochwertiges Design. Die Hälfte der Zimmer haben Park- oder Festungsblick.

Entree, Restaurant und Bar sind großzügig gestaltet, auf der Garten-Terrasse trinken auch Salzburgerinnen gerne eine Melange. Das Restaurant „Mirabell“ bietet Specials wie „Dinner & Concert“ oder „FRID*EX“ mit 16 Gängen. Den Abend kann man in der Piano-Bar ausklingen lassen, Chef Toni und sein Team mixen Drinks nach den Vorlieben der Gäste, bis 23 Uhr gibt es Happen zu essen.

Für Verliebte, die im Marmorsaal von Schloss Mirabell (dem schönsten der Welt) heiraten wollen, sind es nur wenige Meter über den Rosenhügel zum vorbereiteten Empfang auf der Terrasse des Hotels.