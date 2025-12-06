Salzburg und Umgebung: Tipps für Essen, Ausflüge und Hotels
Vier Tage in der Region Salzburg: Das sind die besten Adressen für Gasthäuser, Restaurants, Bosna, Ausflüge und Hotels für ein langes Wochenende.
Salzburg ist immer schön, besonders aber im Advent. Die Region rundherum nicht vergessen. Neben den Klassikern gibt es sogar noch ein paar Geheimtipps. Die freizeit führt durchs lange Wochenende: Vom Essen und Trinken über Ausflüge bis zu Übernachtung.
Donnerstag
- 1 Schrannenmarkt: Regionale Köstlichkeiten vor der St. Andräkirche. Am besten früh kommen fürs Backhendl. salzburg.info
- 2 Neue Galerie: Raum für ultrazeitgenössische Kunst des Galeristen Tassilo Usner. Eröffnung: 13.12. tassilo-usner.com
- 3 Hausberge und Messe: Wanderung am Kapuzinerberg und am Mönchsberg – Messgesang im Stift Nonnberg. nonnberg.at
- 4 Das Schrei: Abendessen im gefeierten Lokal von Jakob Schmid & Daniel Reifecker. Fine Dining, aber sehr entspannt. das-schrei.at
Freitag
- 5 Original Bosna: Würziger Würstel-Snack im Weckerl. Der Stand reklamiert das Original für sich. bosna.at
- 6 Schloss Hellbrunn: Der Adventmarkt ist ein Klassiker. Über die Hellbrunner Allee hinspazieren. hellbrunneradventzauber.at
- 7 Merkel & Merkel: Essen im schmucken Lokal, das im Gwandhaus untergebracht ist. merkelundmerkel.at
- 8 Winterfest: Das größte Festival für zeitgenössischen Circus im deutschsprachigen Raum findet bis 6.1. im Volksgarten statt. winterfest.at
Samstag
- 9 St. Peter: Der alte Friedhof ist immer wieder schön. Dann ein Brot in der Stiftsbäckerei kaufen. stiftsbaeckerei.at
- 10 Süßes Hallein: Durch Hallein streifen und auf Kaffee und Naschereien in die Viktoria Zuckerbäckerei gehen. zuckerbaeckerei.eu
- 11 Schnaps und Kunst: Neben der alten und renommierten Brennerei Guglhof steht auch ein Kunstpavillon. guglhof.at
- 12 Dinner beim Döllerer: Andreas Döllerers „Alpine Cuisine“ wurde nicht umsonst mit zwei Michelin-Sternen prämiert. doellerer.at
Sonntag
- 13 Saunieren und Baden: Das Aqua Salza in Golling hat eine ziemlich beeindruckende Sauna-Landschaft. aqua-salza.at
- 14 Jadorferwirt: Hier gibt es regionale und traditionelle Klassiker bestens zubereitet und gute Weine. jadorferwirt.at
- 15 Guggenthaler Advent: Kleiner Markt vor den Toren Salzburgs bei einem Kirchlein. Noch ein Geheimtipp. adventmarkt-guggenthal.at
- 16 Schloss Aigen: Schönes Gasthaus, bekannt für seine Rindfleischküche und die Grammelknödel. schloss-aigen.at
Ich packe in meinen Koffer…
… Nicht zu voll packen: Bei Spirituosen Sporer in der Getreidegasse gibt’s Punsch zum Mitnehmen.
… warme Kleidung: Es kann auch kalt werden. Und schöne Kleidung: In Salzburg darf es eleganter sein.
... Stefan Zweigs „Die Welt von Gestern“. Darin schreibt der Autor auch viel über seine Zeit in Salzburg.
Hoteltipps
- 17 Blaue Gans: Ein Hotel mit ganz viel Kunst. Untergebracht in einem Haus aus 1350. Dazu ein Restaurant mit Alpe-Adria-Küche. blauegans.at
- 18 Schlosswirt zu Anif: Das Haus liegt direkt neben dem Wasserschloss Anif. Kuschelige Zimmer, tadellose österreichische Küche im Gasthaus. schlosswirt-anif.at
- 19 Hotel Auersperg: Hübsches, familiengeführtes Boutiquehotel im Andräviertel. Im Innenhof befindet sich ein großzügiger Stadtgarten. auersperg.at
