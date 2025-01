Reiseziele wie aus einem Wes Anderson-Film: Buch zum Insta-Trend

Wer Grand Budapest Hotel, Asteroid City und The French Dispatch liebt, wird das Buch Accidentally Wes Anderson. Neue filmreife Reiseziele auch lieben. Die Wes-Anderson-Ästhetik erobert schon länger über die Filme des Regisseurs hinaus Tiktok und Instagram. Nutzer und Nutzerinnen kopieren den Stil, die Kurzvideos sollen aussehen, als hätte Wes Anderson sie persönlich gedreht. Aber was macht seine Handschrift eigentlich aus – und so anziehend? Die kurze Antwort: eine Kombination aus Retro-Analog-Stil, scheinbar bestechende Symmetrie in jedem Bild und in Perfektion aufeinander abgestimmte Farben.

Wally und Amanda Koval haben erst privat damit begonnen, Reiseziele zu sammeln, die aus einem Film von Wes Anderson stammen könnten. Heute ist daraus ein Instagram-Kanal (@accidentallywesanderson) mit fast zwei Millionen Followern und eine Website geworden, auf der bereits über 1.800 Orte eingetragen sind.