Perlen der Alpen: Einfach mal raus - und rein in die Hütte

Duftende Bergwiesen und traditionell bewirtschaftete Almen. Sonnige Hochplateaus und mächtige eisige Gletscher zwischen Großglockner und Mont Blanc: Die Alpen faszinieren seit jeher mit ihrer ursprünglichen Natur und rauen Schönheit.

Nun werden diese Perlen der Alpen in einem mehrsprachigen (Deutsch, Englisch, Französisch) Bildband sehenswert wie opulent zusammengefasst. Man blättert sich durch alte Bauernstuben, aber auch durch stylische Nobelhütten. Dazu gibt es großformatige Fotos, kurzen Texte und nützliche Details zur Anreise. Wanderer, Skifahrer, Feinschmecker und Genießer bekommen wertvolle Tipps und ganz besondere Adressen. Es geht vorbei an historischen Gasthöfen, Pensionen, Klöstern, Schutzhütten, Chalets, Palazzi, Designhotels und einer Jugendherberge – stets in eine Richtung: bergauf. Denn oben, so sagt man, wartet das Gipfelglück.