Passau: Die junge alte Drei-Flüsse-Stadt

Kunst ist allgegenwärtig

Marieluise zeigt auf bunt bemalte Pflaster in den engen Gassen rund um den Dom, die in der Mitte wie eine Leitspur den Weg weisen. Die bunten Kopfsteinpflaster in der Höllgasse führen direkt zu oft versteckten Eingängen von ebenerdigen Ateliers, Galerien und Kunsthandwerkstätten, die Ende des 20. Jahrhunderts in den historischen Bauten eingerichtet worden sind. Sie laden zum Stöbern, Gustieren und Plaudern mit den Künstlern ein. Kunst ist allgegenwärtig. In der romanischen Vorhalle der Marienkirche, die zum Großteil den Stadtbränden des 17. Jahrhunderts zum Opfer fiel, sind einige Fresken erhalten geblieben und zählen zu den wertvollsten Kulturgütern der Romanik. Wo die Gassen enger werden, stemmen sich Strebepfeiler und Bögen gegen die Fassaden und sorgen für den nötigen Halt der dicken, alten Gemäuer, die so den Überflutungen standhalten können.