Damals war Norwegen in einer Union mit Dänemark. König Christian IV. (1577– 1648) ließ die Stadt an einem anderen Standort und mit dem Namen Christiania neu aufbauen: Im Schutz der Burg Akershus entstand das von rechtwinklig verlaufenden Straßen geprägte Viertel Kvadraturen. Heute zeigt es sich als ruhiger Stadtteil, in dem nicht besonders viel los ist. Anschauen sollte man sich aber den zentralen Platz Christiania Torv: Ein markanter Springbrunnen mit einer Skulptur in Form eines Handschuhs erinnert daran, dass der König dort gestanden und gesagt haben soll: „Hier soll meine Stadt liegen.“