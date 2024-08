ÖAMTC: Was bei Waldbränden am Urlaubsort zu beachten ist

In vielen Urlaubsregionen sind durch die Trockenheit und hohen Temperaturen bereits Waldbrände ausgebrochen – zuletzt in Kroatien und Griechenland. Wer kurz vor einer Reise in die betroffenen Gebiete steht, sollte wissen: Kostenfreies Storno ist dann möglich, wenn die Durchführung einer Pauschalreise oder die Beförderung an den Urlaubsort erheblich beeinträchtigt oder unmöglich ist - das ist bei Naturkatastrophen mitunter der Fall. "Und zwar unabhängig davon, ob es eine Reisewarnung des Außenministeriums gibt", erklärt der ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer.

Eine kostenfreie Stornierung ist allerdings nur dann möglich, wenn der Urlaubsantritt und die Gefahrensituation zeitlich eng beieinander liegen und die geplante Reise genau in die betroffene Region führt. Ein Waldbrand auf dem griechischen Festland ist also noch kein Stornogrund für eine Reise auf eine griechische Insel. "Startet der Urlaub beispielsweise erst in zwei Wochen, heißt es: abwarten und sich kurzfristig über die aktuelle Lage informieren", erklärt der Experte. Steht der Urlaub hingegen unmittelbar bevor, sollten Pauschalreisende mit dem Reiseunternehmen Kontakt aufnehmen und gemeinsam nach Alternativen suchen.