Langlauf in Obertilliach: Die wichtigsten Tipps und Tricks vom Experten

Aber okay, dafür ist man hier, in Obertilliach . Um das Langlaufen zu lernen – von einem, der es kann. Ein Tag Skating und ein Tag Klassisch , um als Debütant die passende Gangart für sich zu finden.

Das bizarr schöne Dorf in den Osttiroler Bergen gilt als eines der besten Langlauf- und Biathlonzentren in Österreich. Und Schneider ist das, was man ein Urgestein nennt. Er kennt jeden Loipenkilometer, mit sechzig sind das in seiner Heimat recht viele.

Virgil ist seit kurzem in Pension, aber vielbeschäftigt. Der gelernte Holzbildhauer hat eine Landwirtschaft in Obertilliach. Früher war er bei der Skischule beschäftigt, heute ist er Trainer bei der Sportunion. Im Winter bietet er zudem Konditionstraining an. Die Fitness ist wichtig, Langlaufen ein Kraftausdauersport. „Und es ist Balance gefragt, überhaupt beim Skaten.“ Wer gut eislaufen kann, dem falle der Schlittschuhschritt beim Skaten leichter. Grundsätzlich gilt: Herantasten, im ebenen Gelände üben. Auch das Bremsen und Kurvenfahren muss gelernt sein. „Dass ich nicht gleich in eine Abfahrt reinschieße und es mich hinhaut, dann verliere ich die Lust am Langlaufen“.