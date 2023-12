Nürnberg: Lebkuchen backen bei den Profis

Der schnörkellos eingerichtete Kubus mit Glasfassade ist in der Mittelalterstadt ein moderner Kontrapunkt. Neunzig Minuten dauert der Crashkurs, an diesem Tag nehmen auch Amerikaner, eine Inderin und ein Chinese teil. Alle finden es exciting, man lässt sich also als Lebkuchen-erfahrener Österreicher vom gingerbreadfever anstecken, rührt und patzt und formt mit.

Frische Gewürze sind entscheidend

Im Grunde brauche es nicht viel: „Kardamom, Nelken und Zimt sind eine gute Basis“, so Heiselbetz.