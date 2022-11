Daheim beim Chrischdkindle: Rothenburg ob der Tauber im Advent

Mitten in diesem Indoor-Weihnachtsdorf, wo Tausende LED-Lichterl die Christbäume schmücken, führt eine Stiege in das ganzjährig geöffnete „Deutsche Weihnachtsmuseum“, nahmen doch viele Adventtraditionen in Deutschland ihren Ausgang. Wann und warum wurde der Christbaum populär, welche Ziertechniken bei Glasschmuck gab es, und warum lösten Kerzenhalter (1867 patentiert) Öllämpchen ab – das erfährt man hier. Doch das Christkind versteckt sich hier nicht.

Christkindlesmärkte

Auch auf den Christkindlesmärkten in den fränkischen Städten Bayreuth und Nürnberg wurde es noch nicht leibhaftig nicht gesichtet. Selbst der Duft frisch zerstoßener Gewürze beim Lebkuchen-Backkurs in Nürnberg lockt es nicht an.