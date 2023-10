Norddeutschland: Und täglich grüßt das Fischbrötchen

Wenn Birger und seine Frau Sabine ihre E-Bikes aus der Garage holen, wissen sie genau, wo die Reise hingeht. Sie fahren immer dieselbe Route um die Elbe. Immer dieselbe. Norddeutschland hat viele schöne Radwege, aber keine sei so besonders wie die Elbtour, findet halt Birger. Die beiden Pensionisten wohnen gemeinsam in Winsen an der Luhe, eine niedersächsische Kleinstadt südlich von Hamburg. Sie haben viel Zeit, sie fahren gerne Rad und sie scheren sich schon lange nicht mehr um das norddeutsche „Schmuddelwetter“. Es wird einfach alles eingepackt, was in die Satteltaschen der E-Bikes passt: Sonnenbrille, Regenjacke, Wechselkleidung.