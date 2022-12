Marienbad: Kraft tanken nach überstandener Krebserkrankung

Wer in Marienbild urlaubt, sollte auch den geschichtsträchtigen Kurort entdecken. Die Bedeutung Marienbads lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Mit der Eisenbahnverbindung Eger-Pilsen im Jahr 1872 begann die Entwicklung des Ortes und seine Erschließung für Gäste aus nah und fern. Am Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte Marienbad seine Vollblüte. Der malerische Ort wurde durch seine Trinkkuren, Parks, Promenaden und mineralhältigen Heilquellen in der Trinkhalle unter den Kolonnaden zum place to be für Adelige, Künstler und Unternehmer. Die mächtigsten Staatenlenker fanden sich hier zur Kursaison ein. Im Stadtmuseum Marienbad ist die Begegnung des englischen Königs Edward VII. mit dem österreichischen Kaiser Franz Josef I. dokumentiert. Marienbad wurde zu einem politischen und gesellschaftlichen Zentrum ersten Ranges. Goethe, Kafka, Johann Strauß, Gorki, Chopin, Freud – sie alle waren da.

Neben der Reminiszenz an die Geschichte Marienbads kommt der Besucher auch an den Heilquellen des Ortes nicht vorbei. Jede Quelle kuriert mit ihrem Wasser ein anderes Leiden. So ist das Wasser der Rudolfquelle gut für Nieren und Blase, jenem der Kreuzquelle sagt man abführende Wirkung nach. Die Alexandraquelle ist gut für die Durchblutung und den Bewegungsapparat. Wohlschmeckend ist das Wasser nicht, aber was tut man nicht alles für seine Gesundheit.

Das letzte Wort hat Johann Wolfgang von Goethe, der sich mit seinen wiederholten Reisen nach Marienbad fit hielt, für seine junge Liebe, Ulrike von Levetzow: „Mir war es, als befände ich mich in den nordamerikanischen Wäldern, wo man in drei Jahren eine Stadt baut. Der Plan ist glücklich und erfreulich, die Ausführung streng. (…) Nicht leicht habe ich etwas Erfreulicheres gesehen“, schwärmte der 74-Jährige im Jahr 1820.

Goethe, der erste Waldtherapeut.