Lüneburg: Stint, Salz und Studentenstadt

„Aha!“ – die Fragezeichen der Tagesgäste sind verschwunden. Man ist überzeugt und lässt sich an den Tischen nieder. Wer am Stintufer einen der beliebten Sitzplätze ergattert, genießt den Blick auf den Lüneburger Hafen, den Fluss Ilmenau und auf den Alten Kran, der im Mittelalter das „weiße Gold“ auf die Schiffe verlud. Die Stadt wurde vor über tausend Jahren auf einem Salzstock gebaut. Das abgebaute Salz wurde dann Jahrhunderte lang über die Ostsee in die weite Welt verschifft und verhalf den Bürgern zu Wohlstand und Reichtum.